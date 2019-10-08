Пентагон предупредил Турцию о последствиях военной операции в Сирии

Действия Анкары несут риски как для самой Турции, так и для региона в целом

Турецкие военные / Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки напомнили Турции о возможных дестабилизирующих последствиях операции на севере Сирии для самой Анкары, региона и за его пределами. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Как и президент США (Дональд Трамп), Министерство обороны ясно заявило Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии, – отмечается в тексте. – Вооруженные силы США не поддержат и не будут вовлечены в эту операцию. Министр обороны Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли подчеркнули в разговоре с турецкими коллегами, что односторонние действия создают риски для Турции".

"Мы будем работать с союзниками по НАТО и партнерами по международной коалиции, напоминая Турции о возможных дестабилизирующих последствиях действий для самой Турции, региона и за его пределами", - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

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Позднее президент Турции сообщил, что подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии, – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой. Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности все стороны, участвующие в военных действиях в Сирии. В американской администрации уверяют, что уход военных США с северо-востока Сирии не означает вывода войск. Американские военнослужащие будут перемещены в другой район Сирии, а не за ее пределы.

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