Помпео отправится в тур по Европе: появились детали

Госсекретарь намерен обсудить укрепление европейской безопасности и устранение иранской угрозы

Фото: AFP

Помпео отправится в тур по Европе: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/56e/06b/5c456e06b1d9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/56e/06b/5c456e06b1d9d.jpg 2019-02-08T10:10:00+02:00 США Госсекретарь намерен обсудить укрепление европейской безопасности и устранение иранской угрозы

Госсекретарь США Майк Помпео совершит поездку в Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию с 11 по 15 февраля. Об этом сообщил Госдеп.

"11 февраля он прибудет в Будапешт (Венгрия), где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, министром иностранных дел Петером Сийярто, министром обороны Тибором Бенко, чтобы обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений США-Венгрии, в том числе сотрудничество в сфере обороны, энергетики и региональной безопасности, поддержку Украины и способы противодействия влиянию России и Китая и укрепления западного альянса", – следует из сообщения зампредставителя Госдепартамента США Роберта Палладино.

Кроме того, "важность укрепления европейской безопасности и устранение угрозы со стороны Ирана и России" госсекретарь Помпео намерен обсудить в ходе визита в Брюссель на встрече с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Отмечается, что госсекретарь США также посетит 12 февраля Словакию и позже в тот же день Польшу. На встречах с высокопоставленными лицами этих стран он намерен обсудить двусторонние отношения в сфере безопасности и энергетики.

"Наконец, 15 февраля секретарь посетит Рейкьявик (Исландия). В Рейкьявике секретарь встретится с премьер-министром Якобсдоттиром и министром иностранных дел Тордарсоном и обсудит вопросы безопасности в Северной Атлантике, предстоящее председательство Исландии в Арктическом совете и растущие экономические отношения", - говорится в сообщении.

Ранее Майкл Помпео призвал ужесточить международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана.

Напомним, США озвучили позицию по размещению крылатых ракет наземного базирования в Европе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео отправится в тур по Европе: появились детали". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...