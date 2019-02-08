Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Помпео отправится в тур по Европе: появились детали

Сегодня, 10:10

Госсекретарь намерен обсудить укрепление европейской безопасности и устранение иранской угрозы

Фото: AFP
Помпео отправится в тур по Европе: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/56e/06b/5c456e06b1d9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/56e/06b/5c456e06b1d9d.jpg США Госсекретарь намерен обсудить укрепление европейской безопасности и устранение иранской угрозы

Госсекретарь США Майк Помпео совершит поездку в Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию с 11 по 15 февраля. Об этом сообщил Госдеп.

"11 февраля он прибудет в Будапешт (Венгрия), где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, министром иностранных дел Петером Сийярто, министром обороны Тибором Бенко, чтобы обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений США-Венгрии, в том числе сотрудничество в сфере обороны, энергетики и региональной безопасности, поддержку Украины и способы противодействия влиянию России и Китая и укрепления западного альянса", – следует из сообщения зампредставителя Госдепартамента США Роберта Палладино.

Кроме того, "важность укрепления европейской безопасности и устранение угрозы со стороны Ирана и России" госсекретарь Помпео намерен обсудить в ходе визита в Брюссель на встрече с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Отмечается, что госсекретарь США также посетит 12 февраля Словакию и позже в тот же день Польшу. На встречах с высокопоставленными лицами этих стран он намерен обсудить двусторонние отношения в сфере безопасности и энергетики.

"Наконец, 15 февраля секретарь посетит Рейкьявик (Исландия). В Рейкьявике секретарь встретится с премьер-министром Якобсдоттиром и министром иностранных дел Тордарсоном и обсудит вопросы безопасности в Северной Атлантике, предстоящее председательство Исландии в Арктическом совете и растущие экономические отношения", - говорится в сообщении.

Ранее Майкл Помпео призвал ужесточить международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана.

Напомним, США озвучили позицию по размещению крылатых ракет наземного базирования в Европе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, госсекретарь, помпео

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео отправится в тур по Европе: появились детали". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США призвали ужесточить санкции против Ирана

Сегодня, 09:05

Иран не делает ничего для остановки ракетной программы, отметил Помпео

США призвали соседей Венесуэлы помочь протестующим в стране

Вчера, 07:33

Помпео уверен, что страны Южной Америки окажут сильное влияние на Мадуро

США ставят России ультиматум по ракетному договору, а в Украине упали запасы "зимнего" газа: главные темы дня

4 февраля, 11:33

Венесуэлу продолжает лихорадить, а в Украину пришло почти весеннее тепло

США начали готовить встречу Трампа и Ким Чен Ына: Помпео озвучил детали

31 января, 12:20

В КНДР согласились со сроком проведения саммита лидеров двух стран, отметил американский госсекретарь

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм