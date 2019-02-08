США озвучили позицию по размещению крылатых ракет наземного базирования в Европе
Такие меры будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзника, заявили в Госдепе
Соединенные Штаты не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, любые последующие шаги они будут обговаривать с партнерами. Об этом сообщила в четверг в интервью телеканалу PBS заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Журналист спросил у нее, планирует ли Вашингтон размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.
"Этого нет в планах… Последующие меры будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками. Пентагон взял на себя в этом инициативу и четко определил дальнейшие шаги", – пояснила Томпсон.
Ее попросили прокомментировать полученную телеканалом из источников в НАТО информацию о том, что США проинформировали союзников по альянсу о планах начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования через полгода после выхода из ДРСМД.
"Во-первых, я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах (в этом вопросе) и не буду говорить от имени своих коллег из Минобороны. Важное место в этом вопросе уделяется консультированию с партнерами и союзниками", - сказала она.
Андреа Томпсон также заявила, что Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, чем и начала гонку вооружений.
"Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы продолжали соблюдать ДРСМД и все другие наши договоры о контроле над вооружениями, в то время как Россия допускала нарушения. Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она нарушила ДРСМД", – сказала Томпсон.
Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него. Президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.
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