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Помпео отрицает попытки Вашингтона оказать давление на Киев

20 октября, 21:35

Он также напомнил, что частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

Отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о том, руководствовалась ли администрация США таким подходом, Помпео ответил: "Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России".

"Речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия, дойдут ли средства туда, куда следует, будут ли они направлены куда нужно в свете коррупции на Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", – сказал он.

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Госсекретарю также был задан вопрос о том, отчитывался ли перед ним о своей деятельности в Украине адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. "Я не обсуждаю процессы принятия решений внутри администрации", - ответил Помпео. Он также напомнил, что "частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики".

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Помпео подтвердил, что Джулиани передавал в Вашингтон собранную им в Украине информацию. "Это правда, я получил некоторые материалы, содержавшиеся в запечатанном конверте, я передал его ответственным лицам в Госдепартаменте на рассмотрение. Я никогда их не просматривал", – сообщил госсекретарь.

Напомним, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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