Помпео призвал союзников присоединиться к санкциям против Ирана

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США призывают своих союзников присоединиться к американским санкциям в отношении Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Впервые США ввели санкции против гражданского Космического агентства Ирана, которое развивало технологии космических запусков для баллистических ракет, — говорится в сообщении Помпео, опубликованном в Twitter. — Призываем наших союзников присоединиться к борьбе с мировым спонсором терроризма и его растущей программой баллистических ракет".

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США ввели санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана в связи с их причастностью к "чувствительной в плане распространения оружия массового уничтожении деятельности". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил факт взрыва, произошедшего на космодроме в Иране. 29 августа Национальное общественное радио США сообщило, что Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, которая оказалась неудачной. 30 августа министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. По его словам, "в действительности спутник „Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке".

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Кроме того, Иран провел испытания новых образцов вооружений. Об этом сообщил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хуссейн Саламе.

Напомним, ранее Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Ракета "Шахаб-3" была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

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