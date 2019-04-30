Помпео прогнозирует, что Россия еще десятилетиями будет вмешиваться в выборы в США

Помпео заявил, что подобная угроза была и в 1974 году

Фото: REUTERS/Erin Scott.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства России в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

Такое убеждение глава Госдепартамента США выразил в понедельник, сообщает The Hill.

"Нет сомнений, что они (россияне – ред.) были угрозой для наших выборов в 1974 году, они вмешивались в наши выборы в 1980-х", - отметил Помпео.

Он добавил, что многие книги рассказывают о советской и российской угрозе демократическому волеизъявлению граждан на протяжении длительного времени.

"Должны ожидать, что россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году", – отметил Помпео.

Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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