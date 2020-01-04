Помпео рассказал, кто мог пострадать от реализации плана Сулеймани

Госсекретарь также упрекнул в «умышленной слепоте» тех политиков, которые обвиняют президента США Дональда Трампа

Видео: Reuters

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Касем Сулеймани был убит во время подготовки крупных нападений на американских военных, вместе с которыми могли погибнуть жители Ирака, Ливана и Сирии. С таким утверждением выступил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.

Он заверил, что военная операция США в Ираке помогла "поймать его (Сулеймани — Ред.) с поличным и остановить его". "Он совершал поездку по региону, когда приземлился в Багдаде. Все его предыдущие остановки в регионе были нацелены исключительно на подготовку того, что они называли крупным нападением. Они нацеливались на то, чтобы устранить множество американцев, что несомненно привело бы к гибели иракцев, ливанцев и, пожалуй, сирийцев", — сказал Помпео.

Госсекретарь упрекнул в "умышленной слепоте" тех политиков, которые обвиняют президента США Дональда Трампа в отсутствии последовательной стратегии действий на Ближнем Востоке в целом и по отношению к Ирану в частности.

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"Президент Трамп заложил основы этой стратегии почти три года назад. И мы последовательно реализуем эту стратегию. Ее ключевой частью является формирование коалиции с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, со всеми партнерами в Персидском заливе, с Израилем, со всеми, кто взаимодействует с Вашингтоном и считает Исламскую Республику Иран проблемой для региона", — заключил Помпео.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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