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Помпео сделал новое заявление по вмешательству в американские выборы

17 июня, 10:15

Администрация Белого дома очень серьезно отнеслась к возможной угрозе на будущих выборах

Фото: AFP

Ранее эксперты отмечали, что вмешательство Кремля в американские выборы оказалось эффективным, а сегодня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предприняты беспрецедентные меры по защите от иностранного вмешательства в избирательный процесс.

По его словам, нынешняя администрация Белого дома очень серьезно отнеслась к возможной угрозе выборам.

"Соединенные Штаты Америки при президенте Трампе предприняли огромные усилия для того, чтобы в наши выборы не вмешивались – ни из России, ни из любой другой страны мира. Это то, к чему администрация по указанию президента Трампа отнеслась очень серьезно с самого начала его пребывания на посту и продолжит делать это. Я только хотел бы, чтобы предыдущая администрация была бы настолько же серьезна в предотвращении вмешательства в выборы", – заявил Помпео.

Отметим, что следующие выборы в США пройдут в 2020 году – американцы будут выбирать президента.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательстве. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал виновного во вмешательстве в американские выборы. Он отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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Тег Россия, выборы, США, вмешательство, Помпео

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Источник:

Интерфакс-Украина

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