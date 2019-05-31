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Помпео заявил, что Иран напал на танкеры для повышения стоимости нефти

31 мая, 02:32

Помпео считает, что атака была сделана для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла

Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран совершил нападение на четыре танкера в водах ОАЭ, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке. Об этом пишет Reuters.

"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла", — заметил Помпео.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры "Амджад" и "Аль-Марзука", принадлежащие саудовской компании "Бахри", а также танкер под норвежским флагом "Андреа Виктори" и зарегистрированный в эмиратах танкер "А. Мишель". 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

22 апреля президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

В США подсчитали многомиллиардный ущерб Ирана от "нефтяных" санкций.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Также ранее в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

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Тег нефть, Иран, США, нападение, танкер, Помпео

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Источник:

ТАСС

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