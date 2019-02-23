Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Помпео заявил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе

Сегодня, 03:30

Госсекретарь США отметил, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP
Помпео заявил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg США Госсекретарь США отметил, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу

Соединенные Штаты нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу "Телемундо", текст которого распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Да, администрация президента [Дональда] Трампа делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос, намерены ли США "предпринимать действия против недемократических режимов" в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой.

"Это можно видеть по нашей политике. Она отличается от политики предыдущих администраций. Мы признаем, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу: угрозу безопасности для народа, угрозу для личности, они лишают людей базовых свобод", — полагает Помпео.

"Соединенные Штаты при администрации президента Трампа старательно работают над тем, чтобы не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран были достигнуты положительные результаты для этих народов", — заявил госсекретарь. "Народы должны встать во главе этих усилий, и я убежден, что люди тоже нацелены на то, чтобы сделать это. Американский же народ поддержит их", — добавил глава дипломатии США.

"Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым, что у них может быть другая жизнь, и они приложат свои усилия, свою добрую волю и свои гуманные устремления, чтобы достичь лучшего политического решения как в Венесуэле, так и в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос о том, надеется ли он на "эффект домино" в регионе после событий в Венесуэле.

Напомним, в Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером страны. В то же время Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

Мы также писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть пост главы государства, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, помпео

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео заявил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека погибли в Венесуэле при попытке не дать заблокировать участок границы с Бразилией

Сегодня, 02:00

Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое – серьезные

Самолеты ВВС США доставили в колумбийский Кукуту груз гуманитарной помощи для Венесуэлы

Сегодня, 00:45

Самолеты прибыли с военной базы США "Хоумстэд" близ Майами

В Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи

Вчера, 18:44

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлым

В Кремле заявили, что Украина поможет совершить вооруженный переворот в Венесуэле

Вчера, 16:36

Представитель российского МИДа Захарова разразилась новой истерикой и страшилкой в адрес Украины

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

"Расползается": в сети показали свежее фото Крымского моста

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Диетолог развенчала мифы о кофе

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Вчера, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Вчера, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

В России подстрелили известного актера: первые детали