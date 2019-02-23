Помпео заявил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе

Госсекретарь США отметил, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу

Майк Помпео. Фото: AFP

Помпео заявил, что США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg 2019-02-23T03:30:00+02:00 США Госсекретарь США отметил, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу

Соединенные Штаты нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу "Телемундо", текст которого распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Да, администрация президента [Дональда] Трампа делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос, намерены ли США "предпринимать действия против недемократических режимов" в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой.

"Это можно видеть по нашей политике. Она отличается от политики предыдущих администраций. Мы признаем, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу: угрозу безопасности для народа, угрозу для личности, они лишают людей базовых свобод", — полагает Помпео.

"Соединенные Штаты при администрации президента Трампа старательно работают над тем, чтобы не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран были достигнуты положительные результаты для этих народов", — заявил госсекретарь. "Народы должны встать во главе этих усилий, и я убежден, что люди тоже нацелены на то, чтобы сделать это. Американский же народ поддержит их", — добавил глава дипломатии США.

"Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым, что у них может быть другая жизнь, и они приложат свои усилия, свою добрую волю и свои гуманные устремления, чтобы достичь лучшего политического решения как в Венесуэле, так и в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос о том, надеется ли он на "эффект домино" в регионе после событий в Венесуэле.

Напомним, в Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером страны. В то же время Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

Мы также писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть пост главы государства, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:

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