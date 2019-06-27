Помпео заявил о возможности войны с Ираном

Госсекретарь выразил надежду, что иранская сторона верно понимает намерения Трампа

Фото: AFP

Война между США и Ираном может быть только если такой выбор сделает Тегеран, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Америка сделала все, чтобы снизить напряженность в отношениях с Ираном. Если будет конфликт, если будет война, он будет, потому что иранская сторона сделала такой выбор", – сказал Помпео в интервью изданию "Индия тудей".

Кроме того, госсекретарь выразил надежду, что иранская сторона верно понимает намерения Трампа.

"Я надеюсь, что они не станут ошибочно воспринимать президента Трампа как человека, который не будет защищать американские интересы", - отметил он.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились на прошлой неделе. Тогда Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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