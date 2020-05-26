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После двух месяцев сомоизоляции Байден появился на публике

26 мая, 00:42

Елена Вус

Байден не выезжал из своей резиденции в городе Уилмингтон

Бывший вице-президент США Джо Байден отметил День памяти в понедельник, 25 мая, приняв участие в церемонии возложения венков к мемориалу ветеранов недалеко от своего дома в штате Делавэр, что стало его первым появлением на публике после многих недель самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении The Hill.

На церемонии Байден был в черной маске, а во время короткого выступления перед журналистами заверил, что чувствует себя хорошо.

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77-летний бывший вице-президент США не выезжал из своей резиденции в городе Уилмингтон (штат Делавер) с середины марта, когда из-за пандемии он был вынужден поставить "на паузу" свою активность в президентской гонке.

Напомним, что следующие выборы президента США намечены на 3 ноября.

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Следует отметить, что в последнее время по экс-вице-президенту было нанесено несколько репутационных ударов.

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Во-первых, недавно ряд женщин обвинили его в непристойном поведении, а его бывшая подчиненная Тара Рид – в откровенных домогательствах. По ее словам, в начале 1990-х ее начальник, который на тот момент занимал место в Сенате США, домогался ее в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме.

Кроме того, недавно в Украине представили аудиозаписи разговора Байдена с экс-президентом Петром Порошенко. Мужчины якобы обсуждали увольнение бывшего генерального прокурора в обмен на кредит от США. В штабе Байдена заявили, что пленки были сильно отредактированы.

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