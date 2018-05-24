После отмены саммита США-КНДР Трамп перевел войска в повышенную боевую готовность

Сегодня, 19:21

Президент США провел совещание с военным руководством страны, вооруженные силы США готовы в случае необходимости

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита Соединенные Штаты – КНДР. Об этом в четверг сообщил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Я говорил с генералом (в отставке, министром обороны Джеймсом) Мэттисом и Комитетом начальников штабов. И наши вооруженные силы, которые сильнее всех в мире, которые были недавно усилены, как вы все знаете, готовы (к действиям) в случае необходимости", – сказал он, выступая в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что решил отменить свое участие в двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорится в его письме, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома.

В письме Трамп выразил признательность Ким Чен Ыну "за то время, терпение и усилия, вложенные в последние по времени переговоры и консультации, связанные с запланированным на 12 июня в Сингапуре саммитом, которого ожидали обе стороны".

"Нас проинформировали, что проведение встречи было запрошено Северной Кореей, однако для нас это мало что значит. Я очень рассчитывал встретиться там с Вами", – говорится в документе.

"К сожалению, исходя из огромного гнева и открытой враждебности, проявленной в вашем последнем заявлении, я чувствую, что в это время неуместно проводить эту давно запланированную встречу. Следовательно, пусть это письмо служит уведомлением о том, что саммит в Сингапуре, ради блага обеих сторон, но в ущерб миру, не состоится", – отмечается в документе.

"Вы говорите о ядерных потенциалах, но наш настолько силен, что я молюсь Богу, чтобы его никогда не использовали", – добавил глава государства.

Одновременно президент США заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению переговоров в будущем.
США, КНДР, Трамп, северная корея

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