Дональд Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном: названа причина

Сегодня, 16:56

Переговоры запланированные на 12 июня в Сингапуре не состоятся

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Об этом сказано в официальном заявлении Белого дома. 

"В настоящее время неуместно проводить эту давно запланированную встречу," – сказано в заявлении. 

Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды [в будущем]", – подчеркивается в письме.

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Историческая встреча, запланированная через три недели с сегодняшнего дня между президентом Дональдом Трампом и северокорейским деспотом Ким Чен Ыном, была поставлена под сомнение еще во вторник.

"Существует очень большая вероятность, что это не сработает", – сказал Трамп в Овальном кабинете.

"Это не означает, что это не сработает в течение определенного периода времени, но это может не сработать 12 июня" – добавил он. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео также заявлял, что в администрации Трампа надеются, что встреча лидеров США и КНДР все же состоится 12 июня и продолжают подготовку к ней.

А Военное управление Белого дома США уже изготовило памятную монету к первому саммиту страны с КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре, хотя та еще не состоялась. 
США, переговоры, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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