После взлома Twitter могут оштрафовать: названа причина

Федеральная торговая комиссия США проведет проверки в отношении американской компании Twitter из-за чего ей может грозить штраф после взлома. Об этом заявило Bloomberg.

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По словам источника, регулятор намерен выяснить, соблюдали ли в компании договоренности, которые были достигнуты с комиссией в 2010 году. Руководство Twitter обязалось тогда принять ряд мер для защиты личных данных пользователей. Это было сделано после массового взлома аккаунтов. Злоумышленникам тогда, в частности, удалось получить контроль над учетной записью Барака Обамы.

ФТК провела расследование в отношении компании и установила, что ее сотрудники не уделяли достаточного внимания защите данных пользователей. Регулятор обязал Twitter ужесточить требования к сложности паролей в компьютерных системах компании, а также ограничить круг сотрудников, которые имеют к ним доступ.

Теперь комиссия проведет ряд новых проверок. Если она уличит Twitter в нарушениях соглашения, она имеет право взыскать с компании штраф.

Напомним, что ранее в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Хакерам удалось получить более 120 тыс. долларов.

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В Twitter позже уточнили, что взломаны были около 130 учетных записей.

Ранее сообщалось, что Трамп остается в Twitter, несмотря на атаку.

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