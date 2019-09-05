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Последствия сильного урагана "Дориан": фото и видео

5 сентября, 07:00

Ураган уже унес жизни 20 человек

/ Фото: Reuters

Ураган "Дориан", который несколько дней бушует на Багамских островах, постепенно надвигается на США.

Атака урагана на Багамы имела ужасные последствия — дороги размыты, большинство аэропортов не работает, это создает большие проблемы для доставки продовольствия и питьевой воды в пострадавшие районы. В ряд мест можно добраться только на вертолете, но грузоподъемные возможности вертолетов ограничены.

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В Сети появилось видео последствий урагана — снятое с космоса, геликоптера и очевидцев атаки стихии.

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Ураган уже унес жизни 20 человек на Багамах, около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено. По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/с.

Напомним, что ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

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Багамы жертвы ураган последствия Дориан

Источник: Сегодня

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