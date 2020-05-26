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Посол ФРГ подтвердил возможные новые санкции США против "Северного потока – 2"

26 мая, 20:36

Елена Вус

Какими могут быть санкции, пока неизвестно

Новые санкции против газопровода "Северный поток — 2" могут быть быстро приняты американским Конгрессом, несмотря на предвыборную борьбу. Какими могут быть санкции, пока неизвестно. Не исключено, что американцы могут наложить их на фирмы, которые будут обслуживать трубопровод.

Об этом американский дипломат заявил в опубликованном во вторник интервью изданию Handelsblatt.

"Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым", — заявил Гренелл.

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Американцы намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению "Северного потока — 2" в эксплуатацию, пишет издание.

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Кроме того, Гренелл призвал правительство ФРГ в целом пересмотреть политику в отношении России и считает, что . Германия должна прекратить кормить бестию, в то время когда сама недостаточно платит для НАТО.

Ранее мы сообщали о том, что санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.

Эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". Перспективы его использования станут предметом долгих переговоров представителей Москвы и ЕС.

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США газопровод посол Северный поток санкции ФРГ Nord Stream 2 Северный поток 2

Источник: ТАСС

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