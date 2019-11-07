Посол США в ЕС хочет ограничить число участников разговора Трампа с Зеленским

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Посол США при ЕС Гордон Сондланд в ходе подготовки телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским пытался ограничить число присутствующих при переговорах представителей американских ведомств. Об этом свидетельствуют показания временного поверенного в делах США в Киеве Уильяма Тейлора, которые он дал под присягой конгрессменам.

Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал стенограмму закрытых слушаний с участием Тейлора, которые состоялись 22 октября в рамках процедурыимпичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября Демократической партией.

Согласно утверждениям дипломата, на украинском направлении, помимо официальных каналов Госдепартамента, действовала неформальная команда, в которую входили Сондланд, бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер, министр энергетики Рик Перри и адвокат Трампа Рудольф Джулиани. "Неофициальный канал был хорошо связан с Вашингтоном и чаще всего действовал вне рамок Госдепартамента", — рассказал он. В то же время во внешнеполитическом ведомстве неоднозначно воспринимали роль посла при ЕС.

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"Мы обсуждали с ним Сондландом 28 июня по телефону детали предстоящего разговора президентов, дата была установлена, — говорится в стенограмме. — Сондланд сказал мне, что дата меняется. Я спросил, нужно ли нам оповестить других предполагаемых участников. Ответ был: "Не беспокойся об этом". "Да, это вызвало определенную обеспокоенность. Когда вы проводите разговор президентов, специалисты остаются на линии, делают записи. Это официальные переговоры, — отметил Тейлор. — Но Сондланд хотел убедиться, что этого не будет".

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В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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