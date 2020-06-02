Потемнело в глазах от удара: в США избили украинскую журналистку во время беспорядков

У женщины - перелом двух пальцев на ноге и легкая травма головы

На украинскую журналистку "Голоса Америки" Кристину Шевченко жестоко напали во время освещения ситуации с протестами в США.

О событиях она написала в сообщении в Facebook.

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"Снимала я различные протесты в Украине, но" получила по башке "в американском. В Санта Монике снимала видео как активисты ворвались в магазин. Где-то 10 минут никто не трогал, а потом момент – и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я врубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу", – рассказала журналистка.

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"Я начала кричать, что я – пресса и мне удалось встать на одну ногу. Далее начала, подпрыгивая, идти к машине, нашла одна женщина, которая мне помогла. Полиция не было. В "скорой" мне сказали, что у меня перелом двух пальцев на ноге и легкая травма головы. Кроме меня в больнице были другие люди с протестов, травмированы кирпичом или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать", – отметила она.

По словам Шевченко, ударил ее афро-американский парень, а свидетели слышали, как перед ударом он закричал "Давай украдем у нее камеру".

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"Ну и то что у меня белый цвет кожи, сыграло роль. Нападающий успела даже снять, вот так вот. Теперь я на костылях и в гипсе", – резюмировала она.

Напомним, что в США бесчинствуют мародеры. Добавим, что Соединенные Штаты Америки охватили протесты и беспорядки после того, как в Миннеаполисе от рук полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд.

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