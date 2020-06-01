Массовые протесты в США: полиция и демонстранты нападают на журналистов

В массовых беспорядках, которые охватили США из-за убийства темнокожего, пострадали и журналисты. На работников СМИ нападают не только демонстранты, но и полицейские. Об этом сообщает Assocaited Рress.

Только за последние двое суток в Штатах произошло минимум 60 нападений на журналистов. Их зафиксировали в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере. В частности, копы применяли против работников СМИ резиновые пули и слезоточивый против, хоть и они показывали свои удостоверения.

Напомним, что массовые протесты в стране начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд в Миннеаполисе скончался из-за жестокого обращения полицейских при задержании. Один из стражей правопорядка так зажал шею 46-летнему мужчине, что тот умер в больнице. Видео этого инцидента попало в сеть, и случай стал резонансным.

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Акции протеста охватили более 30 крупных городов США: были арестованы сотни людей, в ход пошли дубинки и резиновые пули. Из-за этой ситуации на улицы населенных пунктов вывели Нацгвардию.

Отметим, что президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим арестами и использованием "неограниченной мощи" военных.

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