Потомки выходцев из Украины стали губернаторами двух штатов в США: что о них известно

Сегодня, 19:12

Кандидаты-демократы Джей Роберт Прицкер и Джаред Полис возглавят Иллинойс и Колорадо соответственно

Фото: AFP
Фото: AFP

На прошедших промежуточных выборах в США жители двух американских штатов избирали своими губернаторами кандидатов с украинскими корнями.

Как сообщает "Голос Америки", согласно результатам подсчета бюллетеней, представители Демократической партии 53-летний Джей Роберт Прицкер и 43-летний Джаред Полис возглавят Иллинойс и Колорадо соответственно.

К слову, объединяет их и то, что оба они являются представителями еще и еврейской общины, а также успешными предпринимателями.

В частности, семья Прицкер входит в список 15 самых богатых кланов мира, владея мировой сетью отелей Hyatt, один из которых находится в центре украинской столицы. На сегодняшний день общий капитал семьи оценивают в 33,5 млрд долларов. Дед победителя выборов Николай Яковлевич Прицкер эмигрировал в Чикаго из Киева в 1881 году.

Джаред Полис, будучи представителем третьего поколение иммигрантов, которые прибывших в США из Польши и Украины в начале 20 века является основателем двух успешных компаний – BlueMountain.com и ProFlowers.

В Конгрессе он станет первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества, который воспитывает двух детей вместе со своим партнером.

Напомним, что известный своей пророссийской позицией конгрессмен-республиканец Дейна Рорабахер проиграл в своем округе выборы в Палату представителей кандидату от Демократической партии.

Как уже сообщалось, что президент Дональд Трамп признал поражение республиканцев на выборах в Палату представителе.

Также мы писали, что на местных выборах в Польше 33 этнических украинца из 92, которые баллотировались, одержали победу.
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Источник:

"Сегодня"

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