Пожар под Лос-Анджелесом: эвакуированы 20 тыс. человек

В результате крупного пожара к югу от Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния 11 августа были уничтожены не менее 13 домов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Лесной службе США.

Кроме того, из-за стихии силы безопасности эвакуировали больше 20 тысяч человек. На данный момент пламя угрожает тысячам домов и построек.

Как отмечается, огонь охватил порядка 80 кв. км. Спасательные службы снарядили для борьбы с возгоранием более 1,5 тыс. пожарных и пожарные самолеты. На данный момент пламя локализовали примерно на третьей части территории.

Ранее на этой неделе губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в пострадавших округах Ориндж и Риверсайд.

Полиция считает причиной случившегося умышленный поджог и уже задержала подозреваемого – 51-летнего Гордона Кларка. Если его вина будет доказана, ему может грозить пожизненного заключение.

Стоит отметить, что жертвами охвативших Калифорнию пожаров стали уже 9 человек.

Как уже сообщалось, сотрудники экстренных служб не надеются потушить огонь до сентября.

Тем временем, президент Трамп предложил изменить русла рек для борьбы с пожарами.