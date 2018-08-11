Пожар под Лос-Анджелесом: эвакуированы 20 тыс. человек

Сегодня, 19:31

Полиция считает причиной возгорания поджог

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате крупного пожара к югу от Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния 11 августа были уничтожены не менее 13 домов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Лесной службе США.

Кроме того, из-за стихии силы безопасности эвакуировали больше 20 тысяч человек. На данный момент пламя угрожает тысячам домов и построек.

Как отмечается, огонь охватил порядка 80 кв. км. Спасательные службы снарядили для борьбы с возгоранием более 1,5 тыс. пожарных и пожарные самолеты. На данный момент пламя локализовали примерно на третьей части территории.

Ранее на этой неделе губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в пострадавших округах Ориндж и Риверсайд.

Полиция считает причиной случившегося умышленный поджог и уже задержала подозреваемого – 51-летнего Гордона Кларка. Если его вина будет доказана, ему может грозить пожизненного заключение.

Стоит отметить, что жертвами охвативших Калифорнию пожаров стали уже 9 человек.

Как уже сообщалось, сотрудники экстренных служб не надеются потушить огонь до сентября.

Тем временем, президент Трамп предложил изменить русла рек для борьбы с пожарами.
США, пожар, поджог, полиция, огонь, Калифорния, пламя
Источник:

Associated Press

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Мощные лесные пожары в Калифорнии: количество жертв возросло

31 Июля, 18:59

Огонь охватил тысячи квадратных километров

Харьков

В многоэтажке Харькова произошел смертельный пожар

2 Мая, 21:14

Из-за сильного задымления, которое представляло угрозу жителям дома, была организована их немедленная эвакуация
Загрузка...

Запад

Во Львовской области шесть часов тушили масштабный пожар

2 Мая, 18:21

По предварительным подсчетам, огонь нанес ущерб на более 250 тысяч гривен

Евросоюз

Фото: AFP

Пожар в Греции: число жертв выросло до 87

27 Июля, 15:58

Многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа
Загрузка...