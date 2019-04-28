Председатель ПАСЕ выразила соболезнования в связи стрельбой в синагоге в США

Председатель подчеркнула, что борьба с ненавистью – один из приоритетов Союза Европы

Фото: AFP

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье осудиланападение на синагогу в Калифорнии, при котором один человек погиб, еще три – получили ранения, и выразила свои соболезнования. Об этом говорится в ее заявлении, размещенном в воскресенье на сайте ПАСЕ.

"После Крайстчерча и Шри-Ланки религиозная община вновь подвергается нападениям во время церковной службы, вновь люди погибли или получили ранения. Я выражаю соболезнования жертвам вчерашней стрельбы в синагоге в Пауэйе, округ Сан-Диего, Калифорния", — заявила Паскье. Также она напомнила, что США являются страной-наблюдателем в Совете Европы.

Председатель подчеркнула, что "борьба против ненависти и призывов к ненависти, а также против преступлений на почве ненависти является одним из приоритетов Совета Европы".

"Нам следует наращивать свои усилия и расширить свою помощь на все государства, желающие сотрудничать в выполнении этого морального обязательства по борьбе с религиозной ненавистью", — заявила председатель ПАСЕ.

Напомним, что задержанный, 19-летний Джон Эрнест, за несколько часов перед нападением на синагогу в городе Пауэй в Калифорнии, США опубликовал свой манифест. В письме Эрнест сообщает о планах нападения и упоминает о других атаках на молитвенные дома, включая синагогу Дерева Жизни в Питтсбурге, а также расстрел мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия. Эрнест также говорит о своем презрении к евреям и берет на себя ответственность за пожар в мечети в Эскондидо, который произошел через полторы недели после нападений в Крайстчерче.

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