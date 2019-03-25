Афтершок бойни в Новой Зеландии: в США пытались сжечь мечеть с мусульманами

Злоумышленники оставили на фасаде здания граффити, в котором говорится о связи произошедшего с инцидентом в Крайстчерче

Фото: Pixabay

Афтершок бойни в Новой Зеландии: в США пытались сжечь мечеть с мусульманами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/89f/537/5c989f537d495.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/89f/537/5c989f537d495.jpg 2019-03-25T11:31:00+02:00 США Злоумышленники оставили на фасаде здания граффити, в котором говорится о связи произошедшего с инцидентом в Крайстчерче

Правоохранительные органы США расследуют поджог мечети, который произошел 24 марта в городе Эскондидо на юге штата Калифорния.

Ссылаясь на полицейских, портал KFMB-TV сообщает, что утром в воскресенье поступил вызов о небольшом возгорании снаружи мечети Дарул-Аркам при исламском центре Эскондидо.

На момент поджога в мечети находились семь человек, которым удалось самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя, после чего они позвонили в службу спасения 911. О потерпевших в результате поджога не сообщается.

Прибывшие на место событий стражи порядка подтвердили, что огонь и дым повредили фасад здания.

Кроме того, злоумышленники оставили на стене граффити, в котором говорится о связи произошедшего с инцидентом в новозеландском городе Крайстчерч, где на позапрошлой неделе злоумышленник расстрелял прихожан двух мечетей, в результате чего погибли десятки человек.

Следствие допускает, что случившееся могло быть преступлением на почве ненависти.

Напомним, что из-за новозеландской трагедии во Франции и Британии выделили усиленные меры для охраны религиозных мест, и мечетей в особенности.

Несмотря на это, несколько дней назад во втором по величине городе Великобритании – Бирмингеме – произошла серия атак на мусульманские храмы.

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