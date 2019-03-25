Афтершок бойни в Новой Зеландии: в США пытались сжечь мечеть с мусульманами
Злоумышленники оставили на фасаде здания граффити, в котором говорится о связи произошедшего с инцидентом в Крайстчерче
Правоохранительные органы США расследуют поджог мечети, который произошел 24 марта в городе Эскондидо на юге штата Калифорния.
Ссылаясь на полицейских, портал KFMB-TV сообщает, что утром в воскресенье поступил вызов о небольшом возгорании снаружи мечети Дарул-Аркам при исламском центре Эскондидо.
На момент поджога в мечети находились семь человек, которым удалось самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя, после чего они позвонили в службу спасения 911. О потерпевших в результате поджога не сообщается.
Прибывшие на место событий стражи порядка подтвердили, что огонь и дым повредили фасад здания.
Кроме того, злоумышленники оставили на стене граффити, в котором говорится о связи произошедшего с инцидентом в новозеландском городе Крайстчерч, где на позапрошлой неделе злоумышленник расстрелял прихожан двух мечетей, в результате чего погибли десятки человек.
Следствие допускает, что случившееся могло быть преступлением на почве ненависти.
Напомним, что из-за новозеландской трагедии во Франции и Британии выделили усиленные меры для охраны религиозных мест, и мечетей в особенности.
Несмотря на это, несколько дней назад во втором по величине городе Великобритании – Бирмингеме – произошла серия атак на мусульманские храмы.
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