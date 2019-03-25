Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Афтершок бойни в Новой Зеландии: в США пытались сжечь мечеть с мусульманами

Сегодня, 11:31

Злоумышленники оставили на фасаде здания граффити, в котором говорится о связи произошедшего с инцидентом в Крайстчерче

Фото: Pixabay
Афтершок бойни в Новой Зеландии: в США пытались сжечь мечеть с мусульманами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/89f/537/5c989f537d495.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/89f/537/5c989f537d495.jpg США Злоумышленники оставили на фасаде здания граффити, в котором говорится о связи произошедшего с инцидентом в Крайстчерче

Правоохранительные органы США расследуют поджог мечети, который произошел 24 марта в городе Эскондидо на юге штата Калифорния.

Ссылаясь на полицейских, портал KFMB-TV сообщает, что утром в воскресенье поступил вызов о небольшом возгорании снаружи мечети Дарул-Аркам при исламском центре Эскондидо.

На момент поджога в мечети находились семь человек, которым удалось самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя, после чего они позвонили в службу спасения 911. О потерпевших в результате поджога не сообщается.

Прибывшие на место событий стражи порядка подтвердили, что огонь и дым повредили фасад здания.

Кроме того, злоумышленники оставили на стене граффити, в котором говорится о связи произошедшего с инцидентом в новозеландском городе Крайстчерч, где на позапрошлой неделе злоумышленник расстрелял прихожан двух мечетей, в результате чего погибли десятки человек.

Следствие допускает, что случившееся могло быть преступлением на почве ненависти.

Напомним, что из-за новозеландской трагедии во Франции и Британии выделили усиленные меры для охраны религиозных мест, и мечетей в особенности.

Несмотря на это, несколько дней назад во втором по величине городе Великобритании – Бирмингеме – произошла серия атак на мусульманские храмы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, поджог, религия, мусульмане, граффити, мечеть, Калифорния, ненависть

Вы сейчас просматриваете новость " Афтершок бойни в Новой Зеландии: в США пытались сжечь мечеть с мусульманами". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Филиппинах прогремел взрыв в мечети: есть погибшие

30 января, 14:37

Неизвестный бросил гранату в мечеть, когда в ней находились мусульманские духовные лидеры

В Канаде мужчину приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в мечети

9 февраля, 16:39

Прокуратура настаивала на самом длительном в истории страны тюремном сроке в 150 лет

Подозреваемый в стрельбе в Новой Зеландии посещал Болгарию перед атакой

16 марта, 00:37

Подозреваемый в нападении на мечети посетил девять городов Болгарии

Разведка MI5 проверяет связь новозеландского стрелка с британскими экстремистами

16 марта, 15:36

Стрелок из Новой Зеландии призвал своих последователей убить мэра Лондона Садика Хана

В Новой Зеландии идентифицировали всех жертв теракта

21 марта, 06:22

Все семьи получили уведомление

Стрельба в Новой Зеландии: в больницах Крайстчерча остаются более 30 пострадавших

18 марта, 07:59

Девять пострадавших находятся в критическом состоянии

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

11 вещей, которых мужчины тайно хотят от женщин

Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»

«Зеленский готов сняться»: росСМИ о выборах в Украине

Дочка Оксаны Федоровой произвела фурор на большой сцене

Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

Достояние РФ отдадут Китаю: в Кремле хотят перелить Байкал
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Пять любимых фраз нарциссов и социопатов

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот