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Представители Китая собрались в США для консультаций по торговым вопросам

10 сентября, 04:28

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров

/ Фото: Pixabay

Представители Китая приедут в США для консультаций по торговым вопросам через две или три недели. Об этом американский президент Дональд Трамп.

"Мы будем говорить на следующей неделе, мы говорим сейчас, потом они собираются приехать в США через две или три недели", — сказал хозяин Белого дома.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30–31 июля. В четверг Министерство коммерции Китая объявило, что следующий, 13-й по счету, раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

6 сентября глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил в эфире телекомпании СNBC, что "встречи на уровне заместителей продолжатся в Вашингтоне позднее в этом месяце, там будут выработаны повестка и основные направления с тем, чтобы главные должностные лица смогли встретиться в начале октября".

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Напомним, что несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Вэем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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торговля Китай США переговоры Трамп торговая война

Источник: ТАСС

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