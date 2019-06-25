Президент США не смог подтвердить, что доверят главе ФБР

Ранее министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр признал, что американские спецслужбы фактически шпионили за штабом Трампа

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Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что доверяет директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рею. От ответа на соответствующий вопрос американский лидер ушел в интервью газете The Hill.

Президент США подчеркнул, что не согласен с Реем, который ранее заявлял, что не располагает сведениями, указывающими на то, что ФБР незаконным образом шпионило за избирательным штабом Трампа в 2016 году. "Я не согласен с ним по этому вопросу и я думаю, что многие люди не согласны", — заявил Трамп.

В ответ на просьбу подтвердить, что он доверяет главе ФБР, президент отказался это сделать. "Ну, посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он.

Ранее на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США Рей заявлял, что не стал бы использовать термин "шпионаж" применительно к действиям ФБР в 2016 году. Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр до этого признал, что американские спецслужбы фактически шпионили за штабом Трампа. Расследованием обстоятельств начала этой слежки занимается в настоящее время аппарат генерального инспектора Минюста США.

Напомним, что ранее Трамп обвинил агентов ФБР в госизмене.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.

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