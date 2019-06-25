Президент США не смог подтвердить, что доверят главе ФБР
Ранее министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр признал, что американские спецслужбы фактически шпионили за штабом Трампа
Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что доверяет директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рею. От ответа на соответствующий вопрос американский лидер ушел в интервью газете The Hill.
Президент США подчеркнул, что не согласен с Реем, который ранее заявлял, что не располагает сведениями, указывающими на то, что ФБР незаконным образом шпионило за избирательным штабом Трампа в 2016 году. "Я не согласен с ним по этому вопросу и я думаю, что многие люди не согласны", — заявил Трамп.
В ответ на просьбу подтвердить, что он доверяет главе ФБР, президент отказался это сделать. "Ну, посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он.
Ранее на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США Рей заявлял, что не стал бы использовать термин "шпионаж" применительно к действиям ФБР в 2016 году. Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр до этого признал, что американские спецслужбы фактически шпионили за штабом Трампа. Расследованием обстоятельств начала этой слежки занимается в настоящее время аппарат генерального инспектора Минюста США.
Напомним, что ранее Трамп обвинил агентов ФБР в госизмене.
Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.
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