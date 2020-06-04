Протесты в США из-за смерти афроамериканца: у погибшего был коронавирус

В организме американца также были обнаружены остатки наркотических веществ

Афроамериканец Джордж Флойд, который погиб в результате жесткого задержания полицейскими в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США), болел COVID-19. Об этом говорится в полном отчете о вскрытии тела, который обнародовало бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота).

"Известно, что результаты анализов на COVID-19 оказались положительными по состоянию дел на 3 мая 2020 года", - говорится в отчете, подписанном главным судмедэкспертом округа Эндрю Бейкером.

Он не включил коронавирус в перечень факторов, которые могли способствовать смерти 46-летнего Флойда.

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Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин 1 июня опубликовало краткое заключение о вскрытии. Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

В организме американца обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин.

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В свою очередь независимые специалисты, которые были наняты семьей Флойда, установили, что афроамериканец умер из-за удушения. При этом они утверждают, что проблемы с кровообращением, а также наркотическая интоксикация не имеют прямого отношения к делу и не были причиной смерти мужчины.

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Флойд умер 20 мая в больнице. После его смерти в Миннесоте и во многих других штатах вспыхнули массовые протесты и беспорядки. Сутки спустя четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, всем им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

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