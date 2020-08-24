Против Трампа расследуют дело о финансовых махинациях

Возможно американский президент врал о своих активах, чтобы привлечь больше денег

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила в понедельник, 24 августа, что ее офис подал иск, чтобы заставить Trump Organization подчиниться повесткам в суд. Иск связан с расследованием того, надлежащим ли образом президент США Дональд Трамп, которого официально выдвинули кандидатом на грядущих выборах завысил стоимость своих активов в финансовой отчетности. Расследование длится с марта 2019 года.

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Об этом сообщает Axios.

Расследование было начато после того, как бывший личный поверенный президента Майкл Коэн свидетельствовал Конгрессу о том, что Трамп в разное время раздувал свой собственный капитал, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страхованию. Это одно из нескольких расследований, которые ведутся против Трампа и его компании.

"Я приняла меры, чтобы заставить Trump Organization, и в частности исполнительного вице-президента Эрика Трампа, не саботировать расследование, проводимое моим офисом в отношении финансовых сделок компании. В течение нескольких месяцев Trump Organization не реагировала в полной мере на наши повестки в суд по этому поводу", – говорится в заявлении прокурора.

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Прокуратура утверждает, что организация Трампа утаила документы и проинструктировала свидетелей, в том числе Эрика Трампа, отказываться отвечать на вопросы под присягой. И теперь прокуроры хотят заставить организацию Трампа реагировать на повестки в суд для дачи документов и свидетельских показаний.

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Напомним, правоохранительные органы США арестовали бывшего советника президента Стива Бэннона – его обвиняют в коррупции во время сбора средств на строительство частично развалившейся в этом году "стены Трампа". Бэннон и трое других подозреваемых собрали более 25 млн долларов в виде пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики и присвоили часть этой суммы.

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