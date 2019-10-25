Проверку по расследованию Мюллера переквалифицировали в уголовное дело

Этот шаг позволит прокурору вызывать свидетелей в суд и запрашивать документы

Первая страница доклада Роберта Мюллера. Фото: REUTERS/Mike Segar

Проверку по расследованию Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США переквалифицировали в уголовное дело. Об этом, со ссылкой на двух осведомленных источников, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что это позволит руководящему процессом прокурору штата Коннектикут Джону Дарему вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы. Также он сможет собрать большое жюри и выдвигать обвинения. Ранее Дарем мог допрашивать свидетелей только с их согласия и изучать только правительственные документы.

Реклама

Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Министерство юстиции США уже опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства.

В тренде Эрдоган и Путин шесть часов разговаривали о Сирии: о чем договорились

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама