Путин решил строить в Крыму военные корабли: США жестко отреагировали

Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом, заявили дипломаты

В Соединенных Штатах жестко отреагировали на начало строительства в оккупированном Россией Крыму военных кораблей.

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"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, в очередной раз нарушает международные нормы", - говорится в заявлении посольства США в Киеве.

Американские дипломаты также напомнили о позиции Вашингтона относительно агрессии Москвы против Украины.

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"Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы с Донбасса", – говорится в заявлении.

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Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что универсальные десантные корабли-вертолетоносцы "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" были заложены на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи. В заложении корабельной доски "Ивана Рогова" принял участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в последнее время Украину предупреждают о серьезной угрозе нападения России с крымского направления на фоне масштабных военных учений "Кавказ-2020" в сентябре этого года. В связи с этим Вооруженные силы Украины проведут свои учения в том же месяце вблизи оккупированного Крыма.

О том, что происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов – смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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