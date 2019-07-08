Расширение Ираном его ядерной программы приведет к новым санкциям и изоляции — Помпео

Иран решил обогащать уран выше допустимого уровня

Фото: AFP

Расширение Ираном, заявившим о планах обогащения урана выше уровня 3,67%, своей ядерной программы приведет к новым санкциям и дальнейшей изоляции. Об этом написал в воскресенье на своей странице в сети "Твиттере" госсекретарь США Майкл Помпео.

"Расширение Ираном его ядерной программы, о котором было недавно сказано, приведет к дальнейшей изоляции и санкциям", — заявил он.

О том, что Иран намерен повысить обогащение урана, ранее сообщал советник высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

СМИ также писали, что иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой.

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