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Трамп заговорил о вступлении Бразилии в НАТО

Сегодня, 19:04

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару

Фото: AFP
Трамп заговорил о вступлении Бразилии в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg США Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару

Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО или любом другом альянсе. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Белом доме. Слова американского лидера передает агентство Reuters.

"Трамп сказал во вторник, что он решительно рассматривает членство Бразилии в НАТО или любом другом альянсе", – отметило агентство.

Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что европейцы в связи с требованиями США повысить военные расходы обеспокоены, будут ли американские обязательства по обеспечению безопасности континента носить постоянный характер.

"Когда европейцы услышали в июле (прошлого) года в НАТО, что, если их расходы на оборону не увеличатся до 2% ВВП, то США кое-что предпримут, то это не успокоило их, и они начали задаваться вопросом и думать, не случится ли немыслимое", - пояснила она.

По словам Парли, европейцы начали готовиться к тому, что делать, "если они окажутся предоставленными сами себе".

Министр обороны подчеркнула, что "теперь стратегическое соперничество переходит в Азию, а Европа больше не является его главной площадкой", что "привело к появлению вопроса" о дальнейшем сотрудничестве США с европейскими странами.

Ранее сообщалось, что в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет.

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Тег Бразилия, НАТО, Трамп

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ТАСС

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