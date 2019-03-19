Трамп заговорил о вступлении Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару
Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО или любом другом альянсе. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Белом доме. Слова американского лидера передает агентство Reuters.
"Трамп сказал во вторник, что он решительно рассматривает членство Бразилии в НАТО или любом другом альянсе", – отметило агентство.
Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что европейцы в связи с требованиями США повысить военные расходы обеспокоены, будут ли американские обязательства по обеспечению безопасности континента носить постоянный характер.
"Когда европейцы услышали в июле (прошлого) года в НАТО, что, если их расходы на оборону не увеличатся до 2% ВВП, то США кое-что предпримут, то это не успокоило их, и они начали задаваться вопросом и думать, не случится ли немыслимое", - пояснила она.
По словам Парли, европейцы начали готовиться к тому, что делать, "если они окажутся предоставленными сами себе".
Министр обороны подчеркнула, что "теперь стратегическое соперничество переходит в Азию, а Европа больше не является его главной площадкой", что "привело к появлению вопроса" о дальнейшем сотрудничестве США с европейскими странами.
Ранее сообщалось, что в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет.
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