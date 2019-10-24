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Расследование в рамках импичмента Трампа: стало известно, когда будут опубликованы материалы

24 октября, 10:11

Процедуру импичмента инициировали еще 24 сентября

/ Фото: AFP

Материалы расследования в рамках импичмента президента Дональда Трампа демократы Палаты представителей США могут обнародовать в середине ноября. Об этом сообщает Washington Post.

Ранее мы сообщали, что конгрессмены-республиканцы сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагона, которая должна была дать показания в Палате представителей по делу об импичменте Дональда Трампа. Республиканцы ворвались в комнату для слушаний.

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу

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Источник: Интерфакс

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