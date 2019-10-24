Республиканцы сорвали дачу показаний представительницы Пентагона

Свидетели заявили, что возникло столкновение и на место вызвали полицию Капитолия

Фото: REUTERS/Carlos Jasso

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Конгрессмены-республиканцы сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагона, которая должна была дать показания в Палате представителей по делу об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Республиканцы ворвались в комнату для слушаний.

Видео: Reuters

Свидетели заявили, что возникло столкновение и на место вызвали полицию Капитолия.

Помощник одного из конгрессменов сказал, что вопреки запрету республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату.

Как сообщает Reuters, республиканцы жаловались на то, что показания берутся в частном порядке, а не на общественных слушаниях, и Палата представителей не проводила голосования, которое официально дает разрешение провести расследование.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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