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Расстрел еврейского магазина в США: стрелков убили, видео с места атаки

11 декабря, 12:22

Количество погибших в результате стрельбы в Джерси-Сити достигло шести человек

Видео: Reuters

Количество погибших в результате перестрелки в одном из магазинов в американском городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, увеличилось до шести человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на начальника городской полиции Майкла Келли.

По его словам, пять тел, включая двух подозреваемых, обнаружили внутри магазина, где несколько часов шла стрельба. Кроме того, погиб офицер полиции, который предположительно пытался остановить злоумышленников.

Также были ранены еще двое полицейских.

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Келли не смог назвать точную причину начала стрельбы – несмотря на то, что это произошло в еврейском магазине, об антисемитском мотиве стрелков в полиции пока что не говорят.

Раньше сообщалось о четырех погибших в результате перестрелки, включая полицейского и троих прохожих.

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Фото: REUTERS/Loren Elliott

Напомним, инцидент произошел 10 декабря – двое неизвестных открыли стрельбу на кладбище в Джерси-Сити. После этого они забаррикадировались в кошерном магазине неподалеку от места происшествия. Один из нападавших продолжил вести огонь из гладкоствольного оружия.

А в прошлом году в штате Нью-Джерси произошла стрельба в городе Трентон, в результате которой были ранены около 20 участников фестиваля Art All Night. Как позже заявили в полиции, причиной инцидента стал конфликт между криминальными группировками.

А ранее в этом месяце стрельба случилась в штате Луизиана – во Французском квартале города Новый Орлеан неизвестный открыл огонь по прохожим, в результате не менее 11 человек были ранены.

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