Стрельба в США: погибли минимум четыре человека

/ Фото: NBC News

Минимум четыре человека погибли в результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По их информации, в числе погибших один полицейский, а также трое людей, находившихся в магазине, в котором забаррикадировались предполагаемые преступники. Телекомпания подчеркивает, что сотрудникам полиции удалось устранить по меньшей мере двоих нападавших.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что двое неизвестных открыли стрельбу на кладбище в Джерси-Сити. Позднее они забаррикадировались в магазине, находящемся недалеко от места происшествия, один из нападавших продолжил вести огонь из гладкоствольного оружия.

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В помещение магазина был направлен робот, оснащенный видеокамерой и микрофоном, к месту происшествия из Нью-Йорка прибыла команда взрывотехников, над местом происшествия кружит вертолет.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Twitter сообщил, что власти мегаполиса "внимательно следят" за ситуацией в Джерси-Сити, который находится прямо напротив Манхэттена, на противоположном берегу реки Гудзон. Телекомпания CNN привела заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, который указал, что президенту США Дональду Трампу доложили об инциденте со стрельбой, он следит за развитием ситуации.

Также в США эвакуировали несколько районов вокруг армейской базы из-за угрозы взрыва бомбы.

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Ранее в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника произошла стрельба.

Как рассказали местные власти, двое мужчин хотели ограбить магазин в городе Корал-Гейблс. Уходя от полиции, они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки и взяли в заложники водителя, но за ними уже мчались полицейские. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка.

Жертвами перестрелки стали заложник и мужчина, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов застрелили грабителей.

Напомним, недавно на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС США. После содеянного он застрелился.

А 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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