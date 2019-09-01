Массовое убийство в американской Одессе: подробности стрельбы в Техасе

Эвакуация ресторана во время стрельбы в ТРЦ Cinergy в Одессе, штат Техас. Видео: Reuters

Мужчина, который 31 августа открыл огонь в американском городе Одесса, штат Техас, погиб в ходе перестрелки с полицией.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на начальника городской полиции Майкла Герке. Он не стал называть имя подозреваемого, однако отметил, что это был белый мужчина в возрасте 30 лет.

Инцидент произошел в 15:17 (по местному времени), когда служащий Министерства общественной безопасности попытался остановить золотую Honda. Остановив автомобиль, водитель выстрелил в офицера.

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Злоумышленник направился в Одессу, на западе которой застрелил еще несколько человек.

Позже подозреваемый оставил свой автомобиль и украл почтовый грузовик. После этого, по словам Герке, были и другие жертвы.

Затем подозреваемый поехал в сторону кинотеатра Cinergy, где началась перестрелка с правоохранителями, в ходе которой подозреваемый получил смертельное ранение.

На данный момент известно, что в результате случившегося пять человек погибли и 21, включая детей, были ранены.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart в Техасе произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям.

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