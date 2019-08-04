В Техасе неизвестные расстреляли посетителей супермаркета: много погибших и раненых 2019-08-04T00:21:00+03:00 США Президент США Дональд Трамп в субботу назвал ужасной стрельбу в американском городе Эль-Пасо

По меньшей мере 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом сообщила в субботу телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее данным, еще несколько десятков человек пострадали.

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "ужасной" стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), отметив поступающие сообщения о "множестве убитых" в результате инцидента.

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"Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых", — написал Трамп на своей странице в "Твиттере". Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата Греггом Эбботом, "чтобы пообещать полную поддержку федерального правительства" в реагировании на инцидент.

В свою очередь вице-президент Майкл Пенс у себя в "Твиттере" сообщил, что "опечален в связи с потерей стольких невинных жизней".

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Ранее полиция города информировала, что не располагает данными о погибших в результате стрельбы на территории торгового центра Cielo Vista ("Сиело виста") в Эль-Пасо. Как заявил начальник пресс-службы полиции города, в связи с инцидентом задержан один подозреваемый.

До этого телекомпания Си-эн-эн сообщала о нескольких жертвах и не менее 20 пострадавших. Очевидцы заявили телекомпании Си-би-эс о том, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов в магазине Walmart ("Уолмарт").

Ранее сообщалось, что спустя меньше месяца после расстрела торгового центра в Калифорнии, в одном из супермаркетов в американском штате Миссисипи тоже произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один был ранен.

Ранее сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в Вашингтоне.

Мы также писали о стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой (штат Калифорния). В результате случившегося не менее трех человек погибли и еще 15 были ранены.

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