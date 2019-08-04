Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

В Техасе неизвестные расстреляли посетителей супермаркета: много погибших и раненых

Сегодня, 00:21

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал ужасной стрельбу в американском городе Эль-Пасо

В Техасе неизвестные расстреляли посетителей супермаркета: много погибших и раненых США Президент США Дональд Трамп в субботу назвал ужасной стрельбу в американском городе Эль-Пасо

По меньшей мере 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом сообщила в субботу телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее данным, еще несколько десятков человек пострадали. 

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "ужасной" стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), отметив поступающие сообщения о "множестве убитых" в результате инцидента.

Реклама

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых", — написал Трамп на своей странице в "Твиттере". Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата Греггом Эбботом, "чтобы пообещать полную поддержку федерального правительства" в реагировании на инцидент.

В свою очередь вице-президент Майкл Пенс у себя в "Твиттере" сообщил, что "опечален в связи с потерей стольких невинных жизней".

В тренде
ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам

Ранее полиция города информировала, что не располагает данными о погибших в результате стрельбы на территории торгового центра Cielo Vista ("Сиело виста") в Эль-Пасо. Как заявил начальник пресс-службы полиции города, в связи с инцидентом задержан один подозреваемый.

До этого телекомпания Си-эн-эн сообщала о нескольких жертвах и не менее 20 пострадавших. Очевидцы заявили телекомпании Си-би-эс о том, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов в магазине Walmart ("Уолмарт").

Ранее сообщалось, что спустя меньше месяца после расстрела торгового центра в Калифорнии, в одном из супермаркетов в американском штате Миссисипи тоже произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один был ранен.

Ранее сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в Вашингтоне.

Мы также писали о стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой (штат Калифорния). В результате случившегося не менее трех человек погибли и еще 15 были ранены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США супермаркет стрельба погибшие раненные

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Как восстановить печень
Как восстановить печень
Увлажнители воздуха потенциально опасны
Увлажнители воздуха потенциально опасны
Стартапы меняют индустрию здравоохранения - Новости Израиля и...
Стартапы меняют индустрию здравоохранения - Новости Израиля и...
Обошли «Слугу». Кого приводит в Раду Луганская область
Обошли «Слугу». Кого приводит в Раду Луганская область
​Световое загрязнение ускоряет старость
​Световое загрязнение ускоряет старость

Популярные статьи

Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Санкції США влучать
Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку – 2"Экономика
В Венесуэле заявили о готовности к
В Венесуэле заявили о готовности к "абсолютной" войне с СШАДругие страны
В Америке самолет приземлился прямо на автостраду (видео)
В Америке самолет приземлился прямо на автостраду (видео)США

Новости партнеров

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Кожні 300 грн в чеку — рол у комплімент
Кожні 300 грн в чеку — рол у комплімент
Не ходите в туалет среди ночи: медики объяснили почему нельзя
Не ходите в туалет среди ночи: медики объяснили почему нельзя
Что решительно нельзя делать при обжаривании рыбы
Что решительно нельзя делать при обжаривании рыбы