Разгром ЧВК "Вагнер": Пентагон сообщил новые подробности

Сегодня, 17:15

По словам пресс-секретаря Пентагона, удары наносились с целью самообороны

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Вооруженные силы США, которые поддерживают оппозицию в Сирии, 7 февраля разгромили в целях самообороны вооруженную тяжелой техников группировку. При этом Россия убеждала США, что их военные в этом не участвовали. 

Так прокомментировала ситуацию на пресс-брифинге пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Удары в Сирии наносились в целях самообороны. Мы уже заявляли нашу четкую позицию по этому случаю", – отметила представитель оборонного ведомства США.

Она отметила, что американские силы четко видели, что на них движется вооруженная группировка.

"Мы еще не знаем, и я не буду спекулировать о намерениях или составе этой группировки", – подчеркнула Уайт.

"Мы использовали нашу телефонную линию в рамках механизма деконфликтизации, и мы пользовались ею до, во время и после нанесения ударов. И мы были уверены, что русские не были причастны", – прокомментировала пресс-секретарь Пентагона.

Как известно, вечером 7 февраля неподалеку сирийского города Дейр-эз-Зор произошел бой между силами умеренной оппозиции Сирии, которую поддерживают США, а также силами президента Башара Асада, поддерживаемыми РФ, которые хотели захватить нефтеносный район.

Позже появилась информация о сотнях жертв со стороны сил режима, которые представляли главным образом так называемую российскую ЧВК "Вагнер". В частности, было подтверждено, что раненых и погибших срочно перевезли спецрейсом в Москву и Санкт-Петербург. Официальная Москва отрицает свою причастность к этой кампании в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что потери ЧВК "Вагнер" в Сирии, по неподтвержденным данным, составили от 215 до более 600 человек убитыми, кроме того, в Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками.

Также мы писали об уверенности экспертов в том, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть  преследуя свои цели.
Россия, Сирия, США, группировка, вагнер
Источник:

Укринформ

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