Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБР

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Федеральное бюро расследований США заявило, что все разработанные в России мобильные приложения представляют "потенциальную контрразведывательную угрозу". Об этом говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру (от штата Нью-Йорк – Ред), – пишет агентство Bloomberg.

По оценке ФБР, "российские разведывательные службы обладают разными возможностями использования в своих интересах информационных технологий". Ведомство утверждает, что российские власти "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.

Американские спецслужбы называют в качестве примера приложения, представляющего "контрразведывательную угрозу", FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab из России.

В июле Шумер обращался к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования FaceApp американскими гражданами. Приложение позволяет менять внешность, возраст и пол человека на загруженной цифровой фотографии. Сенатор был обеспокоен тем, что доступ к данным граждан США может быть предоставлен "третьим сторонам, включая власти зарубежных стран".

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В ответ создатель приложения россиянин Ярослав Гончаров заявил, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия. Мол, основная группа разработчиков находится в РФ, но данные не передаются в страну, уверяют в компании.

Напомним, что ранее власти Польши предупредили об опасности российского приложения FaceApp.

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Также мы писали, что приложение FaceApp, которое позволяет увидеть себя постаревшим и даже изменить пол, внезапно выбилось в топ Goole Play и App Store нескольких странах мира. Пользователи массово начали выкладывать в социальные сети свои шокирующие фотоснимки.

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