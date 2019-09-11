Разведка США подозревает Россию в ускоренной работе над "Буревестником"

Испытания крылатой ракеты Skyfall прошли один раз в этом году и четырежды в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года

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Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет. С таким утверждением выступил в среду американский телеканал Си-эн-би-си.

По словам его источников, испытания крылатой ракеты Skyfall прошли один раз в этом году и четырежды в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года. Американская разведка установила, что самый длительный полет превышал две минуты, образец ракеты преодолел расстояние 35,4 км. Самый короткий полет продолжался четыре секунды на расстояние 8,05 км. Все испытания Skyfall завершились неудачно, утверждают собеседники Си-эн-би-си.

По их версии, тесты показали, что ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься. Американский телеканал увязывает эти сведения с происшествием в Архангельской области.

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После инцидента с жидкостной двигательной установкой на военном полигоне под Северодвинском, произошедшего 8 августа, президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что Вашингтон многое понял в связи с этим. "США многое поняли после взрыва ракеты в России, — отметил он. — У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии".

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

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