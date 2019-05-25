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Разведка США заявила, что публикация информации о расследованиях против Трампа может угрожать нацбезопасности

25 мая, 04:45

Глава государства также приказал американским спецслужбам сотрудничать с главой Минюста

Фото: AFP

Публикация информации о расследованиях американских спецслужб в отношении президента Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года может угрожать национальной безопасности США. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

Трамп принял решение наделить министра юстиции — генерального прокурора США Уильяма Барра правом рассекретить данные об обстоятельствах начала упомянутых расследований, а также электронных слежек за избирательной кампанией республиканца. Глава государства также приказал американским спецслужбам сотрудничать с главой Минюста, который проводит проверку того, насколько оправданным было инициирование ФБР контрразведывательных расследований в отношении Трампа, а также слежки за его избирательным штабом.

"Я уверен, что генеральный прокурор будет сотрудничать с разведсообществом в соответствии с давно установленными стандартами работы со строго секретной информацией, которая, если она будет опубликована, поставит под угрозу нашу национальную безопасность", — говорится в распространенном письменном заявлении главы Нацразведки.

Коутс пообещал, что разведсообщество предоставит Минюсту "всю необходимую информацию для обзора разведывательной деятельности, связанной с вмешательством России в президентские выборы 2016 года".

Ранее в пятницу республиканец Трамп вновь заявил, что считает проводившиеся в отношении него американскими спецслужбами разбирательства и раздутые потом, в том числе искусственно, Демократической партией США вокруг этого скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Президент неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег Россия, США, разведка, Трамп, нацбезопасность, Мюллер

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Источник:

ТАСС

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