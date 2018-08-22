Реальный шанс на мир: в Пентагоне сделали важное заявление по Афганистану

Любые переговоры о политическом будущем Афганистана должны идти между "Талибаном" и афганским правительством

Беспрецедентная возможность для достижения мира в Афганистане имеется в данный момент у властей в Кабуле и радикального движения "Талибан". Об этом заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон.

"У нас сейчас имеется беспрецедентное окно возможности для достижения мира. Поэтому президент (Афганистана Ашраф) Гани работает, чтобы воспользоваться этим", – заявил американский военачальник, выступая на брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов в режиме телемоста.

"Мы также видим ясное продвижение вперед в публичных заявлениях (движения) "Талибан" – от их письма американскому народу от 14 февраля до недавнего послания по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам – Ред.), в котором (лидер талибов) эмир Хайбатулла (Ахундзада) впервые признал, что переговоры "обеспечат завершение войны", – сказал Николсон.

При этом он повторил прежние формулировки администрации США, в соответствии с которыми Вашингтон "готов работать со сторонами" конфликта в Афганистане, "чтобы достичь соглашения о мире и добиться политического урегулирования, которое перманентным образом кладет конец войне".

"Госдепартамент США рассматривает все возможности продвижения мирного процесса в тесных консультациях с правительством Афганистана", - заверил генерал.

Тем не менее, добавил он, "любые переговоры о политическом будущем Афганистана должны идти между (движением) и афганским правительством, это должен быть мирный процесс, который ведут и которым владеют афганцы".

Со своей стороны США "готовы поддержать эти обсуждения, содействовать их проведению и участвовать" в них, отметил Николсон.

Ранее США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии.

Напомним, власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенных в рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан".