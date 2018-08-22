Реальный шанс на мир: в Пентагоне сделали важное заявление по Афганистану

Сегодня, 19:24

Любые переговоры о политическом будущем Афганистана должны идти между "Талибаном" и афганским правительством

В Афганистане может воцарится мир. Фото: Pixabay
В Афганистане может воцарится мир. Фото: Pixabay

Беспрецедентная возможность для достижения мира в Афганистане имеется в данный момент у властей в Кабуле и радикального движения "Талибан". Об этом заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон.

"У нас сейчас имеется беспрецедентное окно возможности для достижения мира. Поэтому президент (Афганистана Ашраф) Гани работает, чтобы воспользоваться этим", – заявил американский военачальник, выступая на брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов в режиме телемоста.

"Мы также видим ясное продвижение вперед в публичных заявлениях (движения) "Талибан" – от их письма американскому народу от 14 февраля до недавнего послания по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам – Ред.), в котором (лидер талибов) эмир Хайбатулла (Ахундзада) впервые признал, что переговоры "обеспечат завершение войны", – сказал Николсон.

При этом он повторил прежние формулировки администрации США, в соответствии с которыми Вашингтон "готов работать со сторонами" конфликта в Афганистане, "чтобы достичь соглашения о мире и добиться политического урегулирования, которое перманентным образом кладет конец войне".

"Госдепартамент США рассматривает все возможности продвижения мирного процесса в тесных консультациях с правительством Афганистана", - заверил генерал.

Тем не менее, добавил он, "любые переговоры о политическом будущем Афганистана должны идти между (движением) и афганским правительством, это должен быть мирный процесс, который ведут и которым владеют афганцы".

Со своей стороны США "готовы поддержать эти обсуждения, содействовать их проведению и участвовать" в них, отметил Николсон.

Ранее США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии.

Напомним, власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенных в рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан".
Афганистан, США, талибан
Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Белый дом. Фото: pixabay.com

США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии

20 Августа, 19:32

Вашигтон готов содействовать тому, чтобы усадить стороны за стол переговоров

Другие страны

Фото: AFP

Власти Афганистана освободят 444 заключенных в связи с объявлением о перемирии с талибами

19 Августа, 23:01

Радикальное движение пока не поддержало решение президента
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В результате авиаударов на юге Афганистана погибли десятки человек

16 Августа, 23:31

Военный самолет обстрелял укрытия талибов

Другие страны

Фото: AFP

Теракт в академии в Кабуле: погибли 48 человек

15 Августа, 19:02

Еще 67 человек получили ранения разной степени тяжести

Другие страны

Фото: AFP

В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев

14 Августа, 01:16

Город Газни с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными

Другие страны

Фото: AFP

В Афганистане при атаке талибов погибли 17 военных и 25 получили ранения

13 Августа, 01:38

Солдаты и офицеры из лагеря заявили, что они находятся в окружении, и если войска армий не будут отправлены к ним, все они будут убиты

Другие страны

Фото: AFP

Теракт в мечети в Афганистане: погибли 30 человек

3 Августа, 14:27

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из группировок

Другие страны

Фото: AFP

Афганский спецназ освободил из плена талибов 61 заложника

3 Августа, 09:54

В ходе армейской операции было уничтожено 18 боевиков

Другие страны

Фото: AFP

В Кабуле произошел третий взрыв за день

24 Июля, 13:02

В афганской столице прогремел третий взрыв с начала вторника, данных о погибших нет, три человека пострадали

Другие страны

Фото: Union News

Смертник взорвал себя возле аэропорта Кабула: 16 человек погибли, десятки раненых

22 Июля, 20:02

Большинство пострадавших – полицейские
Загрузка...