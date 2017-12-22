Решением о летальном оружии Трамп напомнил Путину о проигрыше в "холодной войне" – сенатор США

Коттон одчеркнул, что такое решение является изменением по отношению к политике времен администрации президента Барака Обамы

Сенатор США от республиканцев Том Коттон считает решение о предоставлении Украине летального оружия напоминанием Путину о проигрыше в Холодной войне.

"Этим решением администрация Трампа напоминает Владимиру Путину и его сообщникам о том, что они проиграли в Холодной войне и мы не потерпим запугивания нашего друга – Украины", – заявил Коттон, комментируя решение администрации Трампа об одобрении лицензий на продажу летального оружия Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

Он также подчеркнул, что такое решение является изменением по отношению к политике времен администрации президента Барака Обамы.

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"Это отход от провальной политики времен Обамы (и шаг к тому), чтобы Россия заплатила цену за свою агрессию", – говорится в его заявлении.

Ранее наблюдатели отмечали, что хотя официального эмбарго на поставки оружия в Украины не существовало, фактически администрация Обамы заняла выжидательную позицию по поставкам мощного оружия, что многие расценили как фактическое эмбарго.

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"Предыдущая администрация принципиально решила не отправлять оружие, хотя формально говоря – администрация не приняла никакого решения. Так что эта позиция стала фактическим эмбарго", – отмечал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Карпентер.

Напомним, вчера, 20 декабря, стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь, таким образом, от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.

Также о предоставлении летального вооружения Украине рассказали и в Госдепе США. Там подтвердили, что выдана коммерческая лицензия на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний. В то же время в Госдепе не исключают возможности безвозмездной передачи Украине оборонного вооружения, согласно заложенным в новом бюджете США средствам.