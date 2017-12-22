Решением о летальном оружии Трамп напомнил Путину о проигрыше в "холодной войне" – сенатор США

Вчера, 04:51

Коттон одчеркнул, что такое решение является изменением по отношению к политике времен администрации президента Барака Обамы

фото AFP
фото AFP

Сенатор США от республиканцев Том Коттон считает решение о предоставлении Украине летального оружия напоминанием Путину о проигрыше в Холодной войне.

"Этим решением администрация Трампа напоминает Владимиру Путину и его сообщникам о том, что они проиграли в Холодной войне и мы не потерпим запугивания нашего друга – Украины", – заявил Коттон, комментируя решение администрации Трампа об одобрении лицензий на продажу летального оружия Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

Он также подчеркнул, что такое решение является изменением по отношению к политике времен администрации президента Барака Обамы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это отход от провальной политики времен Обамы (и шаг к тому), чтобы Россия заплатила цену за свою агрессию", – говорится в его заявлении.

Ранее наблюдатели отмечали, что хотя официального эмбарго на поставки оружия в Украины не существовало, фактически администрация Обамы заняла выжидательную позицию по поставкам мощного оружия, что многие расценили как фактическое эмбарго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Предыдущая администрация принципиально решила не отправлять оружие, хотя формально говоря – администрация не приняла никакого решения. Так что эта позиция стала фактическим эмбарго", – отмечал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Карпентер.

Напомним, вчера, 20 декабря, стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь, таким образом, от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.

Также о предоставлении летального вооружения Украине рассказали и в Госдепе США. Там подтвердили, что выдана коммерческая лицензия на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний. В то же время в Госдепе не исключают возможности безвозмездной передачи Украине оборонного вооружения, согласно заложенным в новом бюджете США средствам.
Россия, США, Путин, оружие, Трамп, сенатор, летальное оружие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины

Маккейн призвал Трампа одобрить продажу противотанкового оружия Украине

21 Декабря, 20:45

Сенатор призвал Дональда Трампа разрешить дополнительные продажи оборонного смертоносного оружия Украине

Россия

РФ опасается поставок снайперских винтовок в Украину. Фото: РБК-Украина

МИД РФ о летальном оружии: США уже давно вооружают Украину

21 Декабря, 15:30

Вооружение Украины может спровоцировать масштабное кровопролитие на Донбассе, считает Захарова
Загрузка...

Россия

Летальное оружие США. Фото: army.mil

В Кремле боятся силового захвата Донбасса: у Путина ответили на решение США по оружию для Украины

21 Декабря, 12:29

Москва увидела угрозу в возможных поставках американского оружия в Украину

Россия

Летальное оружие. Фото: flickr.com/Steve Dock

В Госдуме РФ резко отреагировали на решение США по оружию для Украины

21 Декабря, 10:36

Американские военные компании получили лицензию на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения

Политика

Фото: barrett.net

В Госдепе рассказали о предоставлении Украине летального вооружения

21 Декабря, 08:22

В ведомстве заявили о коммерческих поставках и возможности безвозмездной передачи вооружения

Политика

фото AFP

Белый дом одобрил первые поставки летального оружия в Украину – Washington Post

21 Декабря, 03:05

Об экспорте противотанковых систем "Джавелин", которые просит украинское правительство, пока не идет речи
Загрузка...