Резонансная стрельба в университете США: нападающий застрелил родителей

Сегодня, 15:10

Пара хотела забрать своего сына домой

Подозреваемый Джеймс Эрик Дэвис. Фото: cbsnews
Подозреваемый Джеймс Эрик Дэвис. Фото: cbsnews

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. Об этом сообщает CBS News

По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.

Отмечено, что в результате инцидента больше никто не пострадал. А стрелка, после 15-часовых поисков нашли и задержали. Его личность установлена и полиция назвала имя: Джеймс Эрик Дэвис. Арест прошел без инцидентов.

Также в полиции сообщили, что Дэвиса из-за передозировки наркотиков или плохой реакции на них отвезли в больницу.

Напомним, не так давно, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Также ранее стрельба произошла в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. 

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. И Джим Гард, учитель математики в школе, рассказал, что подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.
США, университет, стрельба

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