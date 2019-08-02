Америка неоднократно просила Россию вернуться к выполнению своих обязательств, но Кремль продолжил нарушать соглашение и врать

Ракета 9М729 "Новатор" / Фото: Минобороны РФ

Россия нарушала договор и врала: в США объяснили выход из ДРСМД https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%209%D0%9C729 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%209%D0%9C729 2019-08-02T14:56:00+03:00 США Америка неоднократно просила Россию вернуться к выполнению своих обязательств, но Кремль продолжил нарушать соглашение и врать

Россия сознательно и настойчиво нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поэтому именно Москва несет ответственность за прекращение действия этой сделки.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус. Видеообращение дипломата 2 августа разместили в Twitter американского Бюро по вопросам контроля над вооружениями, поверки и соблюдения соглашений.

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"США вышли из Договора по указанию президента Дональда Трампа из-за существенного нарушения этого соглашения Россией и ее отказа принять какие-либо меры для исправления этого нарушения. Ответственность за прекращение действия этого важного соглашения о контроле над вооружениями лежит на России", – заявила Ортагус.

Она напомнила о том, что Вашингтон неоднократно просил Россию вернуться к выполнению своих договорных обязательств, но Кремль предпочел не соблюдать требования договора и продолжил его нарушать, развертывая ракеты 9М729, их пусковые установки и системы поддержки, при этом отрицая само существование этих ракет.

"Когда России предъявили доказательства нарушений, она начала распространять дезинформацию, чтобы уклониться от ответственности. Это вписывается в более широкую картину вредоносного поведения России в Грузии, Украине, Сирии, Великобритании и других странах", – добавила дипломат.

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По словам Морган Ортагус, союзники США по НАТО согласны с тем, что Россия существенно нарушает свои обязательства по ДРСМД, и поддерживают решение Вашингтона приостановить выполнение своих обязательств и выйти из договора.

"США не останутся участниками соглашения, которое Россия сознательно и настойчиво нарушает", – подчеркнула она, заявив о приверженности США эффективному контролю над вооружениями, который укрепляет безопасность США, их союзников и партнеров.

Вместе с тем Ортагус выразила сожаление, что Россия больше не является надежным партнером в отношении ракетного договора.

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений сделки Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

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