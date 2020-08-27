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"Россия нарушила протоколы": в Белом доме возмущены действиями РФ в Сирии

27 августа, 01:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Во время инцидента российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции

Соединенные Штаты Америки заявили, что Россия сторона нарушила протоколы деконфликтинга ( предотвращения случайных столкновений войск двух стран – Ред.) в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, пострадали военнослужащие США.

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Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота, – пишет ТАСС.

Инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии. "Во время инцидента российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины", — заявил он. "Чтобы деэскалировать ситуацию, патруль коалиции покинул этот район", — отметил представитель СНБ.

"Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года", —заметил Эллиот.

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"Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с какими-либо военными силами иностранных государств, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищать себя от враждебных действий", — говорится в заявлении.

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Ранее об инциденте на северо-востоке Сирии американские СМИ. Согласно этим утверждениям, у четырех военнослужащих США были диагностированы "симптомы, сходные с легким сотрясением" головного мозга.

Также сообщалось, что в Сирии расстреляли из гранатомета российских военных.

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Россия Сирия США Белый дом инцидент

Источник: ТАСС

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