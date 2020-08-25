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В Сирии расстреляли из гранатомета российских военных: есть раненые (фото)

25 августа, 13:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У двух военнослужащих - контузии, а БТР выведен из строя

В Сирии, где в результате взрыва на прошлой неделе погиб генерал Вооруженных сил РФ, снова атаковали российских военных.

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Ссылаясь на Центр примирения при Минобороны РФ, "Интерфакс" сообщает, что инцидент произошел 25 августа на трассе М-4 возле Урум-эль-Джауз в провинции Идлиб, где российско-турецкий патруль обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

В результате двое российских военнослужащих были контужены, а российский бронетранспортер БТР-82А был выведен из строя и не смог продолжить дальше путь самостоятельно – его эвакуировал турецкий тягач Seyit.

Фото: t.me/milinfolive
Фото: t.me/milinfolive

На данный момент патрулирование прекращено, а российских военных вернули в пункт дислокации. В Минобороны РФ оценили состояние пострадавших военнослужащих как удовлетворительное.

По данным Telegram-канала "Военный осведомитель", ответственность за атаку несут боевики из группировки "Катаиб Хаттаб аш-Шишани" – чеченского подразделения "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар".

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Напомним, что в прошлом месяце россияне тоже подверглись атаке в Сирии – в районе населенного пункта Эриха рядом с российско-турецким патрулем сработала самодельная взрывчатка, в результате чего были ранены трое военнослужащих из РФ.

А в июне в провинции Идлиб рядом с бронетранспортером, в котором были россияне, тоже сработала взрывчатка, в результате чего БТР не смог дальше двигаться самостоятельно.

Также смотрите видеосюжет о переговорах России и Турции о действиях в Сирии:

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