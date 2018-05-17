Россия ответит за нарушение договора о ликвидации ракет: Трамп отдал приказ о новых санкциях
Поручения от президента США получил госсекретарь Майк Помпео
Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с предполагаемым нарушением со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Я делегирую госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки функции полномочия, имеющиеся у президента, в соответствии с разделом 1244(С), пункты 1-4 закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", – говорится в распоряжении президента США.
В прошлом году сенат США принял законе о военном бюджете на 2018 год, в котором содержится положение о мерах в ответ на нарушение Россией условий ДРСМД.
В частности, в разделе 1244 (С) говорится, что президент должен предоставить комитетам конгресса США доклад с планом введения мер в отношении лиц, ответственных за несоблюдение РФ ДРСМД, включая высокопоставленных политических лиц правительства РФ, занимающихся вопросами внешней политики.
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В качестве мер перечисляются следующие:
- блокировка любых транзакций, связанных с собственностью на территории США;
- запрет въезда в США и невозможность получить визу или других документов для въезда, аннулирование уже имеющиеся визы;
- а также другие санкции, которые президент сочтет уместными.
Напомним, ранее глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности, и тем самым подорвала уверенность США в своей надежности как партнера.