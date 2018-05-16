США ввели санкции против главы центробанка Ирана

Сегодня, 09:58

Ограничения против Ирана расширяются после выхода Вашингтона из ядерной сделки

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство финансов США ввело персональные санкции против главы Центрального банка Ирана Валиоллы Сеифа. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

США обвинили главу Центробанка Ирана в оказании помощи Корпусу гвардии Исламской Революции.

Также в список попали гражданин Ирака и гражданин Ливана. Кроме того, ограничения введены против исламского банка "Аль-Билад".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения по Ирану, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Напомним, на основании соглашения, к которому пришли в июле 2015 года Иран и шесть стран посредников по программе развития мирного атома в Иране, с него были сняты международные санкции. Среди главных пунктов соглашения – вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.
Иран, США, санкции, центробанк
Источник:

"Сегодня"

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