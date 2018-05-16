США ввели санкции против главы центробанка Ирана
Ограничения против Ирана расширяются после выхода Вашингтона из ядерной сделки
Министерство финансов США ввело персональные санкции против главы Центрального банка Ирана Валиоллы Сеифа. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.
США обвинили главу Центробанка Ирана в оказании помощи Корпусу гвардии Исламской Революции.
Также в список попали гражданин Ирака и гражданин Ливана. Кроме того, ограничения введены против исламского банка "Аль-Билад".
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения по Ирану, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.
При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.
Напомним, на основании соглашения, к которому пришли в июле 2015 года Иран и шесть стран посредников по программе развития мирного атома в Иране, с него были сняты международные санкции. Среди главных пунктов соглашения – вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.